„Wir sind alle Lehrer“

Schon immer wollte Lukas Plomer Pädagoge werden. Jetzt ist er es - an der Gemeinschaftsschule in Harzgerode. Dafür ging er nicht den klassischen Weg.

Lukas Plomer unterrichtet an der Gemeinschaftsschule in Harzgerode auch Französisch.

Harzgerode/MZ - „Mit Essen kriegt man sie“, sagt Lukas Plomer und lacht. Die französische Küche ist als Thema wahrlich ein guter Einstieg in die Fremdsprache. Zwei Klassen hat er in Französisch. In drei weiteren unterrichtet er Deutsch. Dazu kommen noch ein paar Stunden im Fach „Kunst und Kultur“ und Förderunterricht.