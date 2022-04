Wintereinbruch: Auf diese Gefahren müssen Wanderer im Harz jetzt unbedingt achten

Das Baumsterben und der Orkan "Ignatz" haben dem Wald im Harz so stark zugesetzt, dass eine besonders gute Vorbereitung für den Besuch der Wanderwege notwendig ist. Was Wanderer darüber wissen müssen, haben wir zusammengestellt.

Region Harz - Die Landesforste in Niedersachsen haben Alarm geschlagen. Viele Wege seien für Wanderer im Harz nicht sicher, heißt es in einer Mitteilung. Vor allem weiträumige Baumfällarbeiten, die im niedersächsischen Teil des Harzes derzeit im Gange sind, seien für zum Teil unpassierbare Wanderwege verantwortlich. Auch in Sachsen-Anhalt ist das Problem bekannt.