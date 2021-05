Wildschweine auf der Straße Wildschweine auf der Straße: Polizei und Jagdpächter mussten eingreifen

Blankenburg - Auf der Neuen Halberstädter Straße waren am Dienstag gegen 10.50 Uhr etwa zehn Wildscheine unterwegs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eingesetzte Beamte konnten in einem Gebüsch zwischen der Neuen Halberstädter Straße und Robert-Koldewey-Straße acht Wildschweine festgestellen. Nach einer Straßensperrung konnten die acht Wildschweine durch den zuständigen Jagdpächter aus dem Gebüsch getrieben werden. Die Wildschweine entfernten sich dann in Richtung Am Mönchenfelde und weiter in eine brachliegende Fläche. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmer kam es nicht. ...