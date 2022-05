Wie Quedlinburg beim Derby in Thale den Laden dicht macht.

Thale/MZ - Das Derby in der Verbandsliga Süd zwischen der Spielgemeinschaft aus Thale und Westerhausen und dem Quedlinburger SV haben die Gäste aus Quedlinburg mit 22:16 (12:3) für sich entschieden. Somit wird der Abstiegskampf der Handballer wieder spannender, da mehrere Teams im Keller punktgleich sind. „Viel spannender war es wohl noch nie. Jeder Sieg in den nächsten Spielen kann entscheiden“, so Quedlinburgs Übungsleiter Nico Walter, der das Spiel vom heimischen Sofa per Livestream beobachtete.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<