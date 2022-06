Wie geht es mit den Grottenolmen der Hermannshöhle Rübeland weiter?

Rübeland - Sie sind uralt, verstecken sich gern unter Steinen und sind in jeder Hinsicht besonders: Die Grottenolme in der Hermannshöhle Rübeland sind die einzigen ihrer Art in ganz Deutschland und geben Forschern Rätsel auf. Um die Zukunft der Lurche langfristig zu sichern, hat der Höhlenbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken im Frühjahr 2020 ein Projekt angeschoben, erklärt Leiter Thomas Schult. Bis Oktober wurde daran gearbeitet, die Ergebnisse liegen nun vor.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<