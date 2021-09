Wie es um die Fassadensanierung des ehemaligen Gasthofs „Weißes Ross“ in Harzgerode steht

Was in der Augustenstraße entstanden ist und was noch geplant ist.

Harzgerode/MZ - Wenn der Verein „pasapa Mensch und Beruf“ am Sonntag, zum Tag des offenen Denkmals, die Türen zum ehemaligen Gasthof „Weißes Ross“ in Harzgerode öffnet, dann auch, um Fragen zu beantworten.

Dass da noch einige offen, vielleicht auch neue in den vergangenen Monaten aufgekommen sind – „Manche Harzgeröder denken, wir hätten den Betrieb komplett eingestellt“ –, wissen Markus Schmidt und Ruth Benner-Schmidt, die beiden Chefs der Jugendhilfeeinrichtung. Die wohl drängendste Frage aber ist: Wie geht es weiter mit dem geschichtsträchtigen Gebäude Oberstraße 16, dessen ältester Teil aus dem 17. Jahrhundert stammt? Der Verein hat das Haus vor ein paar Jahren gekauft und zu seiner „Zukunftsbaustelle“ erklärt. Der Putz ist lange runter, der Anblick unschön.

Und durch die zentrale Lage falle das umso mehr auf, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise. Erst kürzlich kontaktierte er deshalb den Verein, wollte wissen, wie es um die Sanierung, speziell der Fassade, steht. „Bedauerlicherweise wurde sie schon mehrfach zugesagt“, so der Verwaltungschef, der „dringenden Handlungsbedarf“ sieht.

Eine pädagogische Baustelle, bei der es um dem Lerneffekt geht“

Dem will „pasapa“ nun nachkommen: „Wir ziehen die Fassade vor, um die Gemüter zu beruhigen“, erklärt Schmidt der MZ. Er sagt aber auch, dass „nie geplant war, dass das hier in zwei, drei Jahren fertig ist“. Die Baustelle – Schmidt spricht von einer „pädagogischen Baustelle“ –, sie ist Teil des Konzepts, das er und Benner-Schmidt entwickelt haben: Jugendliche, die erhebliche Schwierigkeiten zu Hause oder eine lange Heimbiografie haben, und auch junge Flüchtlinge sollen hier – neben ihren Verpflichtungen wie Schule – in die Praxis eingebunden, auf Ausbildung und Beruf vorbereitet werden. „Es geht nicht darum, so schnell wie möglich fertig zu werden“, es gehe um den Lerneffekt, so Schmidt.

Farbenfroh: Demnächst geht das neue Wohnheim in Betrieb. Thon

Die Jugendlichen – zurzeit sind es sieben – werden von Jugendämtern in ganz Deutschland nach Harzgerode vermittelt, wo sie, betreut von neun Pädagogen, in einem Wohnheim untergebracht sind und wieder in einen „normalen“ Alltag zurückfinden sollen. Die Kosten dafür trägt die Jugendhilfe. Jugendhilfeerträge machen Schmidt zufolge 95 Prozent des Umsatzes aus, der sich im vergangenen Jahr auf 1,4 Millionen Euro belief. 17 Angestellte hat der Verein inzwischen; dazu kommen Freiwillige - FSJler oder Bufdis.

„Das Klientel, mit dem wir begonnen haben, ist so nicht tragbar für einen Ort in der Größe Harzgerodes“

Die Projektteilnehmer, die in Harzgerode betreut werden, haben vielschichtige Probleme. Nicht selten sei ein hoher Grad an psychologischer Betreuung erforderlich, so Benner-Schmidt. Bis vor einem Jahr habe man auch junge Leute aufgenommen, die schwer straffällig geworden seien, sagt sie. Was sich jedoch als schwierig erwies: Sie hätten „einiges aufgemischt; es gab große Ängste“. „Das Klientel, mit dem wir begonnen haben, ist so nicht tragbar für einen Ort in der Größe Harzgerodes“, räumt Benner-Schmidt ein. Künftig, sagt sie, würden die „Störungsprofile“ der Jugendlichen nicht mehr so ausgeprägt sein.

Unterkommen sollen sie dann im neuen Wohnheim in der Augustenstraße. Dort hat der Verein vor geraumer Zeit ein weiteres Haus gekauft. Das alte Wohnheim befindet sich in der Lindenstraße. 16 Jahre habe das „neue“ Objekt leer gestanden, 60 Kubikmeter Grünschnitt und jede Menge Müll hätten erst mal beseitigt werden müssen, bevor die eigentliche Kernsanierung habe beginnen können, so Zimmermann Steffen Gierschner, der ebenfalls zum „pasapa“-Team gehört. Im Haupthaus, wo die Jugendlichen leben werden, ist sie beinahe abgeschlossen, steht die Inbetriebnahme kurz bevor; da wurden unter anderem Elektrik und Wasserleitungen erneuert, Heizkörper ausgetauscht, neue Fenster und Türen eingebaut. „Der Abschluss der Arbeiten dort hatte Priorität“, bekräftigt Schmidt.

Im Saal gibt es noch einiges zu tun. Thon

Danach geht es im an der Braugasse gelegenen Saal hinter dem „Weißen Ross“ weiter. Er soll noch in diesem Jahr als Jugendkulturzentrum eröffnet werden, auch wenn der Innenausbau dann noch nicht abgeschlossen sein wird. Eine 100.000-Euro-Förderung hat der Verein dafür und für die Erneuerung des Daches – sie erfolgte im vergangenen Jahr – bekommen.

Förderanträge sind gestellt

Und die dem Markt zugewandte Fassade? Die soll im kommenden Jahr gemacht werden, bestenfalls zusammen mit dem Dach. Schmidt rechnet mit Kosten in Höhe von 60.000 bis 80.000 Euro; zwei Förderanträge liefen. Den Plan skizziert Stephan Gödecke, der fürs Bauliche zuständig ist: Ab Januar sollen demnach weitere vorbereitende Arbeiten erfolgen, Ende März kann dann eingerüstet werden, und die Sanierung „wird sich dann über den Sommer hinweg ziehen“.

Als höchst problematisch habe sich die Statik erwiesen, konstatierten er und Gierschner. Die musste erst mal wieder hergestellt werden; dazu wurden im Innern neue Balken eingezogen, denn die Außenwand vermochte hier nicht mehr das zu tun, was sie bei einem liegenden Dachstuhl müsste: die Last tragen. Nachträgliche Änderungen an der Fassade hätten zu einem Wassereinbruch geführt, das Wasser die Balken massiv geschädigt, erklären die beiden Fachmänner. Kurzum: „Das Haus war einsturzgefährdet. Es ist ein Wunder, dass die Fassade nicht auf die Straße gekracht ist“, sagt Schmidt.

Besucher sind am Sonntag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eingeladen.