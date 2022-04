Wie der Lärm von Lkw in Warnstedt beschränkt werden könnte

Warnstedt - Dass es um die Landesstraße 240 am Ortsrand von Warnstedt ruhig geworden sei, würden die dortigen Anwohner sicher nicht unterschreiben. Jedenfalls war von der im Dorf äußerst unbeliebten Trasse in den vergangenen Monaten nichts in den Medien zu lesen oder hören.