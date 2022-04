Welche Orte im Altkreis Quedlinburg funktionierende Sirenen besitzen

Ballenstedt, Thale, Harzgerode, Falkenstein/Harz, Vorharz – die Lage in den Kommunen ist unterschiedlich. Bundes-Zuschuss wird nicht reichen.

Die Sirene am Feuerwehrhaus in Warnstedt

Quedlinburg/MZ - Ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton – mit einer solchen Warnung über Sirenen könnten im Fall des Falles in der Stadt Falkenstein/Harz Bewohner in allen Ortsteilen erreicht werden. „Wir haben in jedem Ortsteil funktionierende Sirenen“, sagt Bürgermeister Klaus Wycisk.