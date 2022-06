Weiße Linien sollen helfen

Im Kreuzungsbereich am Schlosshotel Meisdorf ist die Lage unübersichtlich. Einwohner warten schon lange auf eine Lösung. Was jetzt passiert.

Die Vorfahrtsregelung an der Allee am Schlosshotel Meisdorf ist nicht jedem Autofahrer ersichtlich. Eine Markierung soll jetzt für Klarheit sorgen.

Meisdorf/MZ - Ein Vorfahrtszeichen, ein Hauptstraßenschild - wer aus Opperode oder Meisdorf kommend mit dem Auto in Richtung Burg Falkenstein unterwegs ist, für den ist die Verkehrssituation am Kreuzungspunkt beider Straßen in Höhe der Einfahrt zum Schlosshotel Meisdorf eindeutig gekennzeichnet. Wer aber die Straße in entgegengesetzter Richtung befährt, der ist - bis jetzt - auf einer unmarkierten Fahrbahn unterwegs. Das kann zu Unfällen führen, einen schweren Unfall hat es bereits gegeben, sagt Ortsbürgermeister Ralf Bianga.