Warum Westerhausens Trainer an diesem Freitag einen Sieg fordert

In der Verbandsliga Süd wird an diesem Freitag der Spielbetrieb fortgesetzt. Die Elf vom Wolfsberg ist in Dölau gefordert.

Steffen Hägemann (vorn) und der SV Westerhausen sind am Freitag in Dölau gefordert.

Westerhausen/MZ - Mit gleich drei Partien kehrt die Verbandsliga Süd an diesem Freitag in den Punktspielbetrieb zurück. Eines davon bestreiten die Fußballer des SV Westerhausen im Waldstadion Dölau. Dort pfeift Schiedsrichter Leon Kocherscheid 19 Uhr die Begegnung zwischen Gastgeber Blau-Weiß und der Elf vom Wolfsberg an. Auch wenn die Mannschaft aus dem Harz das Hinspiel klar mit 7:0 zu ihren Gunsten entschieden hat, wird das kein Abendspaziergang in der Heide. Denn die Dölauer wollen noch in die Meisterrunde, die Westerhausen kaum noch zu nehmen sein dürfte.