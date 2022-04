Warum nahe dem Lethturm nun der Verkehrslärm gemessen werden soll

Nach einer kleinen Änderung an der Trassenführung der L242 muss die Stadt Ballenstedt an 340 Metern Straße Lärmmessungen durchführen lassen.

Ballenstedt - Verkehrslärm kann belastend sein, die Anwohner der Ortsdurchfahrt in Ballenstedt wissen das. Und so runzelte manches Ballenstedter Hauptausschussmitglied verwundert die Stirn bei der Nachricht, aus welchem Grund die Stadt einem Rahmenvertrag beitreten und sich damit der landeszentralen Vergabe der Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen anschließen soll.