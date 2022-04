Warum man in Badeborn und Rieder unzufrieden ist mit der Pflege der Grünflächen

Badeborn/MZ - Alles sollte besser werden: Mit der Neustrukturierung ihres Bauhofs wollte die Stadtverwaltung Ballenstedt dazu beitragen, dass die Arbeit an Grünflächen, Wegen und Plätzen effizienter wird und die Einwohner in den Ortsteilen und der Kernstadt wieder zufrieden sind. Vor allem in Rieder und Badeborn stand der Bauhof immer wieder in der Kritik. Seit einigem Jahr wird mit neuen Strukturen gearbeitet. Mit welchem Erfolg?