Warum ein Mann aus dem Rheinland Aufbauarbeit für das Pfadfinderzentrum Ostharz leistete

Mägdesprung - Hansdieter Wittke kennt man nicht nur in Neuss im Rheinland als „eingefleischten Pfadfinder“. Nach der Wende leistete er Aufbauarbeit für die Stämme in Ballenstedt, Quedlinburg, Gernrode, Aschersleben und Sangerhausen.

„Mein Vater“, sagt Carola Gassen nicht ohne Stolz. „Er trat mit den Behörden im Harz in Kontakt, suchte, was es so im Harz an Objekten gab, wo Jugendarbeit möglich ist.“ Die Touristenstation im Selketal, die unterdessen dem Quedlinburger Schulamt unterstand, fiel ihm ins Auge.

Hansdieter Wittke gründete 1994 den Trägerverein für das Pfadfinderzentrum

1994 gründete Hansdieter Wittke den Trägerverein für das Pfadfinderzentrum Ostharz, 2001 kauften die Pfadfinder das Gelände direkt an der Selke, wo im Haus reichlich 30 Gäste übernachten können, auf dem Zeltplatz dann noch mal 60. „90 Plätze haben wir“, erläutert Klaus, der Ehemann von Carola Gassen.

Früher wurde das Objekt von zwei Mitarbeitern bewirtschaftet, die Pfadfinder machten daraus ein Selbstversorgerhaus, „damit es sich rechnet“. Vier Rheinländer zählten zu den Gründern, schnell scharten sich lokale Partner um sie. Carola Gassen wurde dank Vater Wittke ins Pfadfindermilieu hineingeboren, ihr Mann Klaus ist durch sie seit 1974 mit dabei.

„Übrigens nicht im gleichen Stamm wie sie“, lacht er. Hier an der Selke gibt es auch keine Anbindung an eine einzelne Pfadfinderschaft. „So wie unsere Gäste aus katholischen, muslimischen, baptistischen oder gemischtkonfessionellen Stämmen, aus Bayern, dem Rheinland oder schlichtweg aus umliegenden Schulen kommen“, fügt Carola Gassen an.

Die Gassens mit ihren drei unterdessen erwachsenen Kindern leben durchaus noch ein Leben neben den Pfadfindern. Am Wochenende dann stundenlang aus dem tiefen Westen ins Selketal zu reisen, jedes Mal über 1.000 Kilometer, dazu gehört viel Enthusiasmus und eben diese Pfadfinderseele.

„Gemeinsam etwas tun in einem tollen Objekt, das treibt uns an“, gesteht das Paar. Und freute sich sehr, als es vom Kreis-Kinder- und Jugendring Harz kürzlich für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt wurde. Sie wirken seit dessen Gründung beim Pfadfinderzentrum Ostharz Selketal mit.

„Schnell fanden wir heimische Mitstreiter, manche unserer Mitglieder sind seit dem ersten Baulager hier dabei“, erzählen die beiden. Die Pfadfinder müssen ohne große Förderung zurechtkommen, immer wieder Einnahmen nutzen, um Neues zu schaffen. 2004 bei dem großen Umbau gab es Unterstützung vom Land Sachsen-Anhalt, von der Stiftung Deutsche Jugendmarke und von Lotto Sachsen-Anhalt.

Der Pfadfinderhilfsfond griff dem Projekt im Selketal finanziell und auch personell unter die Arme. Altpfadfinder vom Niederrhein oder aus Hamburg reisten in den „wunderschönen Harz“, um das Pfadfinderzentrum in Schuss zu bringen.

Trotz Corona gibt es unterdessen wieder erste Anmeldungen für Sommer und Herbst. Da alles ehrenamtlich gemacht wird, das Rasenschneiden und Wegesäubern, der Aufbau der Duschen und das Vermieten, wundert sich auch niemand, dass die „Rezeption“ fürs Anmelden bei Klaus Gassen in Neuss steht. „Die Technik macht es möglich.“ (mz)