Warum die Umweltministerin ihre Leute abzieht

Halberstadt - Ein halbes Jahr, nachdem der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) den Krisenstab Wald ins Leben gerufen hat, haben die beteiligten Akteure am Dienstag ihren Maßnahmenkatalog vorgestellt. Allerdings waren nicht alle dabei.

Überschattet wurde die Veranstaltung von einer Entscheidung des Umweltministeriums: Nur wenige Tage vor dem Termin untersagte die Behörde ihren Bediensteten die Teilnahme an der Veranstaltung sowie die weitere Mitarbeit in jenem Gremium. In den von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäferplage mit am stärksten gebeutelten Forstrevieren Rübeland und Tanne durfte die Vorstellung nicht - wie geplant - stattfinden.

Hälfte der Nadelbäume im Harz ist durch Trockenheit und Borkenkäfer eingegangen

Um den Wald im Landkreis steht es schlecht: Die Hälfte des gesamten Nadelholzbestandes ist weg. Die Kahlflächen erstrecken sich über 16.000 Hektar, eine Fläche so groß wie das Fürstentum Liechtenstein. Und der Nationalpark Harz ist da noch nicht mit eingerechnet. Die Abfuhr, die das Ministerium dem Krisenstab erteilt hat, ist insofern gewichtig, als 50 Prozent der Waldflächen im Landkreis Landeswald sind.

Dem Krisenstab gehörten bis Freitag vergangener Woche 33 Mitglieder an - etwa Vertreter des Forstausschusses, Waldbesitzer aller Eigentumsformen und eben auch acht Landesbedienstete. Sie nahmen sich in fünf Arbeitsgruppen und in 21 Beratungen im zurückliegenden halben Jahr verschiedener Themen an, dokumentierten den Zustand, definierten Ziele und leiteten daraus erforderliche Maßnahmen ab, die der Landkreis nicht nur als Forderungen gegenüber der Landesregierung verstanden wissen will. Der Plan, so Balcerowski, beinhalte auch eine Vielzahl eigener Aktivitäten der Kreisverwaltung und regionaler Verbände.

Doch es waren die Forderungen, die nun zum Paukenschlag führten. Basierend auf den über Monate zusammengetragenen Ergebnissen wurde ein Schriftstück formuliert - überschrieben mit „Forderungen an die Landesregierung Sachsen-Anhalt“. Und dieses war im Vorfeld unter anderem dem Umweltministerium zugestellt worden.

Darin werde die Arbeit des Krisenstabes nicht mehr rein fachlich, sondern nunmehr politisch geführt, begründet Jörn Rettig, Sprecher des Umweltministeriums, den sofortigen Abzug der Landesbediensteten. „Sie sind zur Neutralität in ihrem politischen Handeln und zur Loyalität gegenüber ihrem Dienstherren verpflichtet.“

Laut Rettig „wurde der Forderungskatalog in den Arbeitsgruppen und Treffen kontrovers diskutiert“, Einfluss darauf hätten die im Krisenstab aktiven Mitarbeiter allerdings nicht nehmen können. Balcerowski sagt hingegen, die Landesbediensteten, die mitgewirkt hätten, stünden hinter dem Plan.

Landrat nennt Entscheidung zum Abzug der Mitarbeiter „unsouverän“

Er will zuletzt auch „ausdrücklich nachgefragt“ haben, ob es ihrerseits Einwände hinsichtlich der Verfahrensweise gebe, was diese verneint hätten. Er hatte das Gefühl, „sie haben gern mitgearbeitet“. Die Entscheidung des Umweltministeriums, seine Leute abzuziehen, hält er für „unsouverän“. Es komme einer Ohrfeige ihnen gegenüber gleich.

Als „angespannt“ bezeichnet der Landrat das Verhältnis - nicht zwischen dem Ministerium und dem Landkreis, sondern speziell zwischen der Grünen-Ministerin Claudia Dalbert und dem Kreis. Ob seine jüngst getätigten Äußerungen auf Facebook – in einem mittlerweile gelöschten Posting hatte er geschrieben, dass Grüne „Gift für den Harz“ seien – mit dem Abzug der Landesbediensteten in Verbindung stünden? „Kann sein“, sagt er.

Das Ministerium selbst ließ die Frage unbeantwortet. Bremsen lassen will sich Balcerowski nicht von der Entscheidung des Ministeriums: „Es würde die Arbeit des Krisenstabes herabsetzen, wenn wir uns mit den Magdeburger Irrungen beschäftigen.“

„Die Naturkatastrophe bewältigen wir nicht durch Krisenstäbe, die politisch instrumentalisiert werden, sondern durch fachliche Arbeit und Unterstützung in der Fläche.“ Jörn Rettig, Sprecher des Landes-Umweltministeriums

Franz Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes, beschrieb den Austausch mit den Landesbediensteten wie den anderen Mitgliedern des Krisenstabes als kollegial, vorbehaltlos und offen: Es habe keine Denkverbote gegeben, es sei auch kritisch diskutiert worden.

„Die Zusammenarbeit habe ich als Befreiungsschlag erlebt. Wir konnten uns sehr gut in die Lage der anderen hineinversetzen“, so Salm-Salm. Er bedauere, dass nun acht Leute fehlen. „Wir haben eine Krise, und die wird keiner allein bewältigen“, sagt er, es gehe darum, massive Probleme zu lösen. Wie das funktionieren soll, wenn man einen der Hauptakteure, den Landesforstbetrieb und seine Mitarbeiter, ausschließt?

Ministeriumssprecher Rettig: „Die Naturkatastrophe bewältigen wir nicht durch Krisenstäbe, die politisch instrumentalisiert werden, sondern durch fachliche Arbeit und Unterstützung in der Fläche.“ Die ist aus Sicht des Umweltministeriums gegeben: Landeszentrum Wald und Landesforstbetrieb stünden in ständigem Austausch mit den Waldbesitzern, heißt es. Und weiter: „Die Landesregierung hat auf vielen Ebenen und in zahlreichen Gremien alle Möglichkeiten genutzt, um fachliche und finanzielle Unterstützung zu leisten.“ (mz)