Waldbrand bei Gernrode hält Feuerwehren im Harz in Atem

Gernrode/Brocken/MZ - Im Harz ist es am 30. April erneut zu einem Waldbrand gekommen. Diesmal hat es in Gernrode im Bereich des ehemaligen FDGB-Ferienheims Fritz Heckert und Osterteich gebrannt - wieder unmittelbar neben den Gleisen der Harzer Schmalspurbahn. Einen Tag später loderten die Flammen sogar noch einmal auf. Die Kameraden der Feuerwehren aus Gernrode, Quedlinburg, Harzgerode, Rieder, Ditfurt, Ermsleben und Ballenstedt waren am 1. Mai erneut bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Wie Feuerwehrsprecher Sebastian Petrusch sagte, handele es sich diesmal um einen Bodenbrand 15 bis 20 Meter neben der Einsatzstelle vom Vortag und diesmal nicht an den Gleisen der HSB.