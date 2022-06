Waggons beschädigt: Wer hat bei der Harzer Schmalspurbahn randaliert?

Tatort in Wernigerode: Auf dem Gelände der Werkstätt der Harzer Schmalspurbahnen am Bahnhof Westerntor wurden fünf Waggons beschädigt.

Wernigerode - Die Polizei fahndet nach Randalierern, die in Wernigerode Waggons der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) angegriffen haben. Wie eine Sprecherin des Harzreviers mitteilt, sollen die Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (15. Dezember) über die Umfriedung des Betriebswerks am Bahnhof Westerntor nahe der Ilsenburger Straße gestiegen sein und auf dem Außengelände eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben.