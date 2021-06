Vorfreude auf Kick steigt auch in Thale

So unbeschwert wie beim Public Viewing auf dem Parkplatz der Stadtwerke Quedlinburg zur WM 2018 wird es in diesem Sommer nicht zugehen.

Quedlinburg/Thale - Noch deutet in den Städten im Harz kaum etwas darauf hin, dass am vergangenen Freitag die Fußball-Europameisterschaft begonnen hat. Nach Flaggen an Fensterbrettern, Garagenwänden oder Autodächern, wie sie bei so manch vergangenem Turnier ins Auge stachen, muss man lange suchen. Doch noch ist die deutsche Mannschaft ja auch noch nicht in den Wettbewerb gestartet - erst am Dienstagabend ist es so weit.

Wenn um 21 Uhr in der Münchener Allianz-Arena die Partie gegen Weltmeister Frankreich angepfiffen wird, werden an der 700 Kilometer entfernten Mecklenburgischen Seenplatte auch Renate und Rüdiger Zeus an der Mattscheibe mitfiebern. „Das Spiel werden wir uns auf alle Fälle ansehen“, bestätigt Renate Zeus, für die die Begegnung einen besonderen Stellenwert besitze. Als Vorsitzende des Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen Thale, der sich um die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Juvisy-sur-Orge kümmert, könne sie berichten, dass sich um jedes Spiel gegen Frankreich im Vorfeld zahlreiche Telefonate mit den Freunden in Juvisy drehten.

Freundschaftlicher Wettstreit ohne Konkurrenzdenken

Unter den Mitgliedern des Partnervereins in dem Pariser Vorort, schildert Zeus, seien viele Fußballfans, und auch auf sie selbst sei die Begeisterung, die ihr Mann seit Langem für den Sport hege, inzwischen übergegangen. Es sei ein freundschaftlicher Wettstreit ohne Konkurrenzdenken, betont die Vereinsvorsitzende, und wenn die jeweils andere Mannschaft gewinne, freue man sich für diese.

Wann sich Juvisiens und Thalenser unterdessen wieder besuchen könnten, stehe noch nicht fest. Angesichts immer noch recht hoher Infektionszahlen im Nachbarland wolle man erst noch abwarten, bis sich die Corona-Lage weiter beruhige, erklärt Renate Zeus, und habe daher einen eigentlich für diesen Sommer geplanten Besuch der Franzosen im Harz verschoben. Womöglich stünden die Chancen im Herbst schon deutlich besser, blickt die Vorsitzende zuversichtlich voraus, deren eigene Reise sie und ihren Gatten in diesen Tagen auch nach Güstrow führt.

„Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich öfter Fußball geschaut“

Andere Nationen, wie Italien, Dänemark, England und Russland, sind unterdessen bereits ins Turnier gestartet. Einen Favoriten habe sie jedoch nicht, sagt Iana Pfannkuchen, die im GutsMuths-Haus in Quedlinburg regelmäßig „MeetUps“ zum Englischlernen veranstaltet und die Fête de la Musique schon mit russischen Gedichten bereichert hat. „Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich öfter Fußball geschaut“, erinnert sie, doch nun verfolge sie den Sport nicht mehr.

Genauso hält es auch der Niederländer Edward Vernhout, der seit dem vergangenen Jahr gemeinsam mit seiner Frau den Ballenstedter Westbahnhof saniert. „Ich bin gar nicht an Fußball interessiert“, schmälert er die Aussichten, dass er dieser Tage im orangefarbenen Trikot anzutreffen sein könnte. Und auch Ulrike Lavilla Muriel vom spanischen Restaurant „Del Quixote“ in Quedlinburg ist es gleich, ob der Ball rollt oder nicht - sie hätten gar nicht gewusst, dass jetzt EM ist, räumt die Gastronomin ein. (mz)