Vor 30 Jahren fuhr die erste Dampflok nach dem Mauerfall zum Brocken

Wernigerode/MZ - Sie sind heute beide über 80 Jahre alt - und doch immer noch die leisen Stars, wenn es um die Geschichte der Brockenbahn geht. Am 13. August 1961 fuhren Lothar Freystein und Siegfried Schenkel als Lokführer und Heizer in den letzten beiden Zügen in Richtung Brocken. Die zweite Bahn wurde am Tag des Mauerbaus aber schon in Schierke angehalten. Der eiserne Vorhang stoppte auch das stählerne Ross. 30 Jahre und 33 Tage später saßen die beiden Männer dann wieder in einer Dampflok zum Brocken - hintereinandergespannt vor einem Sonderzug, dem ersten nach dem Mauerfall. Und heute? Am Mittwoch fuhren sie - exakt 30 Jahre später - wieder mit dem Zug. Dieses Mal als Ehrengäste der Jubiläumsfahrt.

