Von Teheran über Tettnang nach Thale

Was den neuen Marketingleiter der Seilbahnen vom Bodensee in den Harz lockt und welche Erfahrungen Andreas Hugle mitbringt.

Thale - Als Andreas Hugle Mitte Februar zum ersten Mal in den Harz reiste, hatten Bagger und Kehrschaufeln gerade Ordnung ins Schneechaos gebracht. „Es war ein Traum“, erinnert sich der 53-Jährige an seinen ersten Eindruck vom Wernigeröder Marktplatz in Weiß. Nun ist der Schnee längst geschmolzen, doch in Hugles Leben hat der Harz einen festen Platz gewonnen - verlegte er doch nur wenige Monate nach dem Urlaub seinen Lebensmittelpunkt hierher und trat die Stelle des Marketingleiters bei der Seilbahnen Thale Erlebniswelt an.

In Teheran geboren

Es ist das erste Mal, dass Hugles beruflicher Weg ihn aus Süddeutschland herausführt. Geboren in Teheran, was heute nicht viel mehr als sein zweiter, persischer Vorname Ferrydoun zu erkennen gibt, wuchs Andreas Hugle in Tettnang bei Friedrichshafen auf und besuchte die Schule im nahen Meersburg am Bodensee. Nach dem Studium der Geschichts- und Buchwissenschaft in München heuerte er beim Verlagsunternehmen Travel House Media als Vertriebs- und Produktmanager im Business-to-Business-Bereich an, kümmerte sich also unter anderem um die Kontaktpflege zu Partnerfirmen in der Tourismusbranche.

Travel House Media verlegt unter anderem das bekannte Reisemagazin „Merian“. Vor sieben Jahren wagte Hugle den Schritt von den Medien ins Museum, managte für das ebenfalls bodenseenahe Erwin-Hymer-Museum, das mit dem Slogan „Die ganze Welt des mobilen Reisens“ wirbt, den Vertrieb. Stehen Wohnmobil und Auto dort noch recht schnörkellos für Mittel zum Reisen, werden letztere im MAC-Museum in Singen zum Kunstobjekt. Dort war Andreas Hugle zuletzt als Assistent der Geschäftsführung tätig.

„Ich komme ja auch aus dem Marketing“

Und nun der Harz? Der frischgebackene Marketingleiter schmunzelt und berichtet vom Vorstellungsgespräch, das er vor allem aufgrund der offenen und zuvorkommenden Art seiner jetzigen Chefin Pamela Groll als „ungewöhnlich“ in Erinnerung behalten habe. Statt der wuchtigen sieben Autostunden vom Bodensee ins Bodetal musste er dafür auch lediglich eine in Kauf nehmen, lud ihn die Geschäftsführerin doch zu einer ebenfalls von ihr geleiteten Seilbahn im Schwarzwald ein.

Der Rest ist Geschichte - und nach einer Einarbeitungsphase mit seinem Vorgänger Maik Zedschack, der inzwischen an die Spitze des Thalenser Rathauses gewechselt ist, hält Hugle die Fäden des Seilbahnen-Marketings allein in der Hand. Na ja, fast. „Ich komme ja auch aus dem Marketing“, gibt Groll beim Gespräch in der Gondel zu bedenken, und wie vorher mit Maik Zedschack werde sie auch mit Andreas Hugle das Bild, das man als Seilbahnen nach außen tragen wolle, eng abstimmen.

„Vom Budget und Konzept habe ich hier ganz andere Möglichkeiten als im Museum“

Der studierte Historiker betont, er freue sich auf die Vielfalt seiner neuen Aufgaben, das Arbeiten in einer einzigartigen Naturlandschaft, und: „Vom Budget und Konzept habe ich hier ganz andere Möglichkeiten als im Museum.“ Pamela Groll, die als Unternehmerin die laufenden Kosten in der Corona-Zwangspause seit Anfang Januar aus der eigenen Tasche zahlte, muss ihn ein Stück weit einfangen: Fürs Erste werde er „nur aus dem Viertelvollen schöpfen“ können. 0Klar hat Hugle, in dessen Abteilung außer ihm eine Auszubildende tätig ist - weitere sollen folgen -, indessen die Schwerpunkte vor Augen, die er bei den Seilbahnen setzen will: Unter anderem möchte er vermehrt Besuchergruppen ansprechen, etwa Caravanisten, die im Harz immer zahlreicher unterwegs sind. Weil das auch bereits im Erwin-Hymer-Museum zu seinen Aufträgen zählte, sei er damit bereits vertraut, sagt Hugle. (mz)