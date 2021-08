Von der gesperrten Brockenstraße abgekommen

Schierke/MZ - Ein 20-Jähriger war am Dienstag mit einem Pkw Ford in den späten Abendstunden widerrechtlich die Brockenstraße aus Richtung Schierke kommend in Richtung Brocken. Gegen 23:40 Uhr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der 20-Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von je 19 Jahren leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegenden Kliniken gebracht wurden. Eigenen Angaben des 20-Jährigen zufolge wollte er einem Reh ausweichen, welches plötzlich die Fahrbahn querte.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Vorwert von 0,98 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.