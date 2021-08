Vier Feuerwehren löschen brennende Gartenlaube in Ermsleben

Die Laube in der Gartensparte "Lehmkuhle" in Ermsleben ist völlig ausgebrannt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Ermsleben/MZ - Die Rauchsäule war etliche Meter hoch und kilometerweit zu sehen: Bei einem Feuer ist am Sonntagvormittag eine Gartenlaube in der Sparte „Lehmbreite“ in der Konradsburger Straße in Ermsleben komplett ausgebrannt.

Der Besitzer, der sich beim Ausbrechen des Brandes in der Laube befand, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte Steffen Kurze, Ortswehrleiter der freiwilligen Feuerwehr in Ermsleben und Einsatzleiter. Die Feuerwehr war gegen 9.10 Uhr alarmiert worden.

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und schützen zwei Lauben, die sich neben der in Brand geratenen befinden. Diese wurden nicht beschädigt. Wie Steffen Kurze weiter erklärte, waren 50 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Endorf, Reinstedt, Meisdorf und Ermsleben mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, der um 13 Uhr beendet werden konnte.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Harz. Möglicherweise habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Den entstandenen Sachschaden bezifferte der Polizeisprecher auf etwa 5.000 Euro.