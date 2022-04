Wintersport Video: Warum sich ein Besuch in der Schierker Feuerstein Arena im Harz lohnt

Schlittschuhe an und ab aufs Eis: Das können Wintersport-freunde, umgeben von der einzigartigen Harzer Natur, in der Eissportarena in Schierke tun. Tobias Kascha von der Stadt Wernigerode erklärt, was die Arena zu bieten hat, welche Regeln gelten und welche Veranstaltung dort einzigartig ist.