Vermummter überfällt Tankstellenmitarbeiterin und erbeutet Geld

In Elbingerode ist es am Samstagabend zu einem Überfall auf eine Tankstellenmitarbeiterin gekommen.

Elbingerode/dpa - In Elbingerode im Harz hat ein Mann eine Tankstellenangestellte überfallen und Bargeld erbeutet. Samstagabend wollte die Frau nach Reinigungsarbeiten durch den Hintereingang in die Tankstelle gehen, als von hinten ein Vermummter an sie herantrat, wie die Polizei am Sonntag in Halberstadt mitteilte.

Der Mann hielt einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand und forderte Bargeld. Aus Angst ging die Angestellte auf die Forderung ein. Der Räuber flüchtete. Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein und Deutsch mit polnischem oder russischem Akzent sprechen. Er trug schwarze Kleidung. Die Polizei sucht nach Hinweisen.