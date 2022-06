Verhandlung gegen einen 24-jährigen Ballenstedter wegen versuchter Tötung

Am Landgericht hat der Prozess gegen einen 24-Jährigen begonnen, der in Tötungsabsicht auf einen 16-Jährigen eingestochen haben soll.

Ballenstedt/Magdeburg/MZ - Was an jenem letzten Februarsonntag geschehen ist, sorgt weiter für Gesprächsstoff in der Stadt. Am gestrigen Montag begann nun die Hauptverhandlung gegen einen heute 24-jährigen Beschuldigten.