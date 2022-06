Ursache weiter unklar: Hausbrand in Neinstedt endet nach sieben Stunden glimpflich

60 Kameraden von sechs Ortswehren haben am Freitag gegen die Flammen aus einer Wohnung in dem Thalenser Ortsteil gekämpft. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unbekannt und soll nun ermittelt werden.

Neinstedt/MZ - Ein Feuerwehrauto reiht sich an das nächste, hier und da liegen Schläuche quer über der Fahrbahn: In der Neinstedter Hauptstraße sind am Freitagmorgen schon früh Dutzende Feuerwehrleute auf den Beinen und im Einsatz. Als kurz nach acht Uhr die Sonne aufgeht, ist der Brand, zu dem die Kameraden in finsterer Nacht alarmiert wurden, bereits lange unter Kontrolle, doch auch bei den Nachlöscharbeiten ist Vorsicht geboten. „Es flammt immer mal wieder unterm Dach auf“, berichtet Steffen Bornemann, der Stadtwehrleiter der Thalenser Feuerwehr.