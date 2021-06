Unterstützung kommt auch elektrisch

Wie Pflegedienst auch ökologisch ein Zeichen setzen will.

Beim Pflegedienst bei der Lebenshilfe ist das erste Elektroauto in Dienst gestellt worden.

Quedlinburg/Weddersleben - Hilfe kommt nun auch mit dem Elektroauto: Bei Indomo, dem Pflegedienst bei der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, ist das erste elektrisch angetriebene Auto in Dienst gestellt und an eine Mitarbeiterin übergeben worden. Damit geht es jetzt - neben den 14 herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen - auch ohne Emission an den Start. „Als ein sehr mobiler Arbeitsbereich der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg wollen wir auch hier bei der ökologisch-nachhaltigen Ausrichtung ein Zeichen setzen“, erklärt Peter Knöschke, Bereichsleiter Wohnen und Ambulante Versorgung bei der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg. Mit dem neu hinzugekommenen seien jetzt bereits insgesamt vier Fahrzeuge bei der Lebenshilfe Elektroautos.

Die Indienststellung des neuen Fahrzeugs, so Knöschke weiter, sei nur eine Besonderheit im Rahmen von nachhaltiger Unternehmenskultur bei Indomo: „Bei der Dokumentation legen wir Wert auf eine weitestgehend papierlose Bearbeitung.“ Das ermögliche eine IT-gestützte Software.

Wie der Bereichsleiter weiter erläutert, übernehme der Pflegedienst neben „üblichen“ Aufgaben wie beispielsweise der Grund- und Behandlungspflege oder hauswirtschaftlichen Unterstützungen auch die Betreuung von Kindern. „Ein besonderes Angebot“, so Peter Knöschke: Zurzeit würden mehr als 30 Kinder stundenweise betreut. „Dabei werden die pflegenden Eltern entlastet und die Wünsche der Kinder berücksichtigt.“

Wie der Bereichsleiter hinzufügt, soll das Team ab dem Sommer mit eigenem Nachwuchs verstärkt werden: Dann werde eine Auszubildende beim Pflegedienst ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau beginnen. (mz)