Unscheinbares ins richtige Licht gerückt

Schielo/MZ - Man muss schon genau hinschauen. Nicht sofort erschließt sich dem Betrachter, dass es die Fruchtkapsel eines Winterlings ist, die das Januarblatt ziert, und eine Nährwurzel vom Efeu, die sonst in der Erde liegt, den Februar. Oder dass das, was ein bisschen aussieht wie ein Metallkranz, in Wirklichkeit eine Flockenblume ist. Es sind die scheinbar unscheinbaren Details der Natur, denen der Fotograf Andreas Stark aus Halle und die Schieloer Künstlerin Gesine Gödan zum großen Auftritt verhelfen.

90. Todestag von Karl Bolssfeldt zum Anlass genommen

Die beiden haben den 90. Todestag Karl Blossfeldts, der im Dezember kommenden Jahres ansteht, zum Anlass genommen, einen Kalender herauszugeben. Blossfeldt wurde 1865 in Schielo geboren. Seine streng sachlichen Pflanzenfotografien haben ihn weltbekannt gemacht. „Er war seiner Zeit weit voraus, hat den Leuten einen anderen Blick auf die Dinge gegeben“, sagt Stark, der an der Martin-Luther-Universität in Halle arbeitet und einen kleinen naturwissenschaftlichen Verlag, den Ampyx-Verlag, hat.

Und der Kalender lehnt sich an Blossfeldts Denkweise an. „Wir wollen auf die kleinen Dinge am Wegesrand aufmerksam machen, die andere nicht sehen“, Abgestorbenes und Vergängliches, sagt Stark, der sich mehr Wertschätzung für die Natur wünscht. Zu viele hätten den Blick dafür verloren, gingen zu sorglos mit ihr um, „schätzen nicht, was sie haben“, kritisiert er.

Die Idee für den Kalender gab es schon länger

Die Idee, Blossfeldt einen Kalender zu widmen, trug er schon länger mit sich herum. Die fotografierten Objekte sammelte er über mehrere Jahre in der Umgebung von Halle und Schielo. Die auf dem Titelblatt abgebildeten Früchte etwa stammen von der fast 400 Jahre alten Sommerlinde, die auf dem Hutberg steht. Die Makroaufnahmen selbst sind im Studio entstanden, „die macht man nicht im Vorbeigehen“, so der Fotograf, der dafür eine Olympus E-M1 X genutzt hat. Einige der Pflanzenteile entfärbte er zuvor mit Bleichmittel, „um die Kontraste zu verstärken“.

Farbe bringt derweil Gödan ins Spiel. Ihre kleinformatigen Aquarelle und Acrylmalereien ergänzen Starks Schwarz-Weiß-Fotografien, zeigen wie Winterling & Co. aussehen, bevor sie abgestorben sind, „damit die Leute eine Vorstellung haben“. Mal ist es die ganze Pflanze, mal nur ein Teil, die Wurzel, der Fruchtstand oder die Blüte, die Gödan abgebildet hat. Sie hielt sich da an eine Liste, die ihr Stark im Herbst vergangenen Jahres, als er sich ans Fotografieren machte, zuarbeitete. Mit der habe sie sich die Wintermonate über vergnügt, „gezeichnet, alles wieder verworfen, neu angefangen ...“ , erzählt sie.

Familiäre Bande schürten die Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der beiden kam nicht zufällig zustande. Familiäre Bande verbinden sie. Stark ist mit Gödans Cousine verheiratet, die aus dem Ort stammt. Regelmäßig sind sie zu Besuch in ihrer alten Heimat. Den Kalender gibt es in mehreren Ausführungen. Erhältlich ist er zum einen als reiner Fotokalender, also in einer „puristischen Version, die Blossfeldt mehr entspricht“, so Stark, zum anderen mit Gödans Zeichnungen. Beide Ausführungen können in zwei Größen gekauft werden. Der Kalender im Din-A-3-Format ist für 27 Euro zu haben, der kleinere, Din-A-4-groß, kostet 15 Euro. Eine Auflage gibt es nicht. Verfahren wird nach dem Print-on-Demand-Prinzip. „Nur so viele, wie bestellt werden, werden gedruckt“, erklärt Stark. Und wenn es am Ende nur 100 werden. „Wir haben das nicht aus wirtschaftlichem Interesse gemacht, sondern weil es uns Freude bereitet hat.“

Bestellungen schon aus dem unmittelbaren Umfeld

Einige Dutzend Bestellungen hat schon das unmittelbare Umfeld beider - Freunde, Bekannte, Kollegen - getätigt. Und das ist angetan; eine Rückmeldung gab’s öffentlich, auf Facebook: „Diesen schönen Kalender könnt ihr in keinem Laden kaufen. Absolut empfehlenswert.“ In der Tat, in einem Laden kann man ihn (noch) nicht kaufen, aber zum Tag der offenen Tür im Bürgerhaus „Zur Wilden Ente“ am 1. September ab 15 Uhr, will Gödan einige Exemplare mitbringen. Darüber hinaus kann sich, wer Interesse am Kalender hat, entweder direkt an die beiden wenden oder die Kontakt- beziehungsweise Bestellmöglichkeiten auf ihren Websites nutzen.

Weitere Informationen und eine Vorschau gibt es auf www.sineart.de und www.ampyx-verlag.de. Mehr über Karl Blossfeldt kann man auf www.karlblossfeldt-schielo.de erfahren.