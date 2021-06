Unfall mit Chlorgas im Harzort Elend - ein Mensch leicht verletzt

Oberharz am Brocken/Elend - Bei Arbeiten an einer Chloranlage in einem Freibad in dem Harzort Elend ist ein Mensch leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Halberstadt (Landkreis Harz) mitteilte, kam es am Dienstag bei der Inbetriebnahme der Anlage aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer Havarie. Daraufhin trat Chlorgas aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten das Areal und eine Bundesstraße ab. Angaben dazu, ob das Bad für Besucher geöffnet hatte, lagen zunächst nicht vor. (dpa)