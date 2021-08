Unbekannte zünden in Osterwieck Wahlplakate an

Osterwieck/MZ - Am Montag stellten die Beamten nach einem Zeugenhinweis ein durch Brandeinwirkung zerstörtes Wahlplakat der CDU in der Ernst-Thälmann-Straße fest. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand haben Unbekannte das ca. 1,30 mal 1,70 Meter große und an einem Laternenmast angebrachte Plakat angezündet, sodass dieses in weiterer Folge auf den Gehweg fiel. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und suchen Zeugen des Vorfalls.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.