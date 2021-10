Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Wedderstedt

Durch unbekannte Täter wurde am 23.10.2021 in der Quedlinburger Straße in Wedderstedt ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Unbekannten nutzten dazu vermutlich ein Gasgemisch.

Der Automat wurde dabei völlig zerstört. Durch die Beamten des Polizeireviers Harz wurden noch mehrere Schachteln Zigaretten und Kleingeld sichergestellt. Des Weiteren wurde die Dachrinne eines 33-jährigen Anwohners durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Eine Befragung des 33-Jährigen ergab, dass er gegen 2.30 Uhr morgens ein Knallgeräusch wahrgenommen hatte. Weiteres ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Harz sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674 – 293 entgegen.