Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag vor Stürmen in Sachsen-Anhalt gewarnt. Auf dem Brocken können Orkanböen auftreten. Bereits am Donnerstagvormittag wurden dort Windgeschwindigkeiten von bis zu 134 km/h gemessen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Stürmen in Sachsen-Anhalt. Insbesondere auf dem Brocken können Orkanböen auftreten. Bereits am Donnerstagvormittag (7. April) wurden dort Windgeschwindigkeiten von bis zu 134 km/h gemessen.

Brocken - Am Donnerstagnachmittag (7. April) erreichte das Unwetter über Sachsen-Anhalt seinen vorläufigen Höhepunkt. Über dem Brocken im Harz fegte ein Orkan mit über 140 km/h. Eine Familie suchte Schutz hinter großen Steinen und klammerte sich an allem was Halt versprach.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag (7. April) vor Stürmen und Gewitter in Sachsen-Anhalt gewarnt. Bereits gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag konnten auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten zwischen 125 km/h und 134 km/h gemessen werden.

Bereits gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag konnten auf dem Harzgipfel Windgeschwindigkeiten zwischen 125 km/h und 134 km/h gemessen werden. Foto: Matthias Strauß

Auf dem Brockenplateau kann man sich nicht mehr auf den Beinen halten. Gäste des Brockenhotels konnten deshalb nicht mehr ohne Gefahr ins Tal wandern und wurden mit Kleinbussen nach Schierke gebracht.

Im Harz muss mit Schnee gerechnet werden

Laut dem DWD zieht ein Sturmtief von der Nordsee nach Südskandinavien. Seine Kaltfront überquert am Donnerstag (7. April) Sachsen-Anhalt südostwärts. In der Nacht und Freitagmorgen ist im Harz oberhalb von 600 Metern mit streckenweiser Glätte durch Neuschnee zwischen 1 und 5 Zentimetern zu rechnen.