Tote 83-Jährige in Halberstadt: Verletzter Ehemann gilt als tatverdächtig

Eine Woche nach dem Fund einer toten 83-Jährigen und ihres schwer verletzten Mannes in einer Wohnung in Halberstadt, ist klar, dass die Frau erschossen wurde. Tatverdächtiger: ihr Ehemann.

Halberstadt/dpa - Sie sei an den Folgen mehrerer Schussverletzungen am Kopf gestorben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Halberstadt, Hauke Roggenbuck, am Freitag. Das habe die Obduktion ergeben. Eine 83-jährige Frau wurde vor einer Woche tot in einer Wohnung gefunden - dabei ihr verletzter Ehemann.

Jetzt steht fest, dass die Frau erschossen wurde. Die Staatsanwaltschaft gehe verstärkt davon aus, dass der 85-jährige Ehemann geschossen habe. Gegen ihn bestehe ein Anfangsverdacht des Totschlags. Er sei auch erheblich verletzt gewesen, mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

In der Wohnung der beiden seien zwei Revolver gefunden worden, sagte Roggenbuck. Diese würden nun spurentechnisch untersucht. Je nach gesundheitlichem Zustand des Beschuldigten soll auch er befragt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.