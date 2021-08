Tochter trotz Corona in Harzer Klinik besucht

Quedlinburg/MZ - Manchmal sind es juristische Spitzfindigkeiten, die über das Schicksal eines Menschen entscheiden. Im Falle von Gabriele V. stellte sich die Frage, ob sie mit Vorsatz, bedingtem Vorsatz oder fahrlässig handelte, als sie am 6. Oktober 2020 ihre frisch operierte Tochter im Harzklinikum in Quedlinburg besuchte, obwohl sie zuvor für das Coronavirus typische Symptome gezeigt hatte und das Ergebnis ihres darauf-hin veranlassten PCR-Tests noch nicht vorlag. Staatsanwalt Ralf Ebbing warf ihr deshalb versuchte gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch vor. „Sie haben so gehandelt, obwohl Sie wussten, dass die Gefahr in der Welt war“, sagte er in seinem Plädoyer vor einer Woche - und forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Richterin Antje Schlüter sprach die 72-jährige Wernigeröderin am Dienstag jedoch frei. Sie konnte keinen bedingten Vorsatz erkennen. „Eine fahrlässige versuchte gefährliche Körperverletzung gibt es aber nicht“, sagte sie in der Urteilsbegründung.

Dass Gabriele V. ihre Tochter nicht absichtlich anstecken wollte, war sowohl Staatsanwalt als auch Richterin klar. Aber zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz steht der bedingte Vorsatz, den Juristen auch „dolus eventualis“ nennen. Richterin Schlüter machte deutlich, wann dieser Fall vorliegt. Nämlich dann, wenn man sagen könne: „Ich hoffe zwar, dass nichts passiert, aber falls doch, dann ist es eben so.“ Der Täter müsse mit dem Eintreten eines Ereignisses rechnen und sich damit abfinden, sagte Antje Schlüter. „In diesem Fall ging die Angeklagte aber davon aus, dass es sich bei ihren Symptomen um die Nebenwirkungen ihrer Grippeschutzimpfung am 16. September handelte.“ Deshalb habe sie fahrlässig gehandelt und auch das Corona-Formular des Harzklinikums „nach bestem Wissen und Gewissen“ ausgefüllt: Auf die Frage nach vorhandenen Corona-Symptomen hatte sie mit „nein“ geantwortet.

Richterin Schlüter betonte: Es gebe auch keine gesetzliche Verpflichtung, sich zwischen einer Corona-Testung und der Bekanntgabe des Ergebnisses in die Quarantäne zu begeben - maximal eine Empfehlung. Am Tag nach dem Test im Fieberzentrum in Wernigerode hat die Angeklagte ihr positives Ergebnis erhalten und das Gesundheitsamt über den Besuch im Klinikum informiert, das daraufhin Anzeige erstattete. Ihre Tochter und ihr Mann haben sich nicht bei Gabriele V. angesteckt.

„Möglicherweise ist es moralisch verwerflich, eine frisch Operierte im Krankenhaus zu besuchen, ehe das Testergebnis vorliegt“, sagte die Richterin. „Aber es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, das zu bewerten.“