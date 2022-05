Tipps für Winter im Harz: Das wird Besuchern in Schierke geboten

Ein Vater genießt mit seinem Sohn die Eisfläche in der Schierker Feuerstein Arena. In dem kleinen Krapprot hat die Eislauflaison begonnen. Mit Angeboten wie Eislaufschule für Anfänger und Eisdisko ist die Eisbahn ein beliebter Treffpunkt für Gäste und Besucher aus der Harzregion

Schierke - Schierke ist heiß auf Eis. Am Wochenende ist das Örtchen unterhalb des Brockens in die Schierker Wintersportwochen gestartet. Wer also Lust auf Sport und Spaß im Winter hat, ist dort in den kommenden drei Wochen willkommen.