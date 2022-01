Thale und Quedlinburg teilen sich beim Bode-Radweg die Aufgaben

Thale/Quedlinburg/MZ - Kommt in wenigen Wochen Bewegung in das Thema Bode-Radweg? Es sieht ganz danach aus, wie Philipp Zedschack, Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit im Rathaus Thale, durchblicken lässt.

Per Vertrag soll nach seinen Angaben dazu eine Arbeitsgemeinschaft zwischen den Städten Thale und Quedlinburg gegründet werden. „Wahrscheinlich wird die Zusammenarbeit Anfang 2022 mit der Vorlage des Vertrages für den Stadtrat beschlussfähig sein“, stellt Zedschack in Aussicht.

Beschlüsse aus Quedlinburg dringen nur langsam nach Thale

Zuvor hatte sich Stadtrat Heiko Marks (Bürgerliste) im Bau- und Verkehrsausschuss frustriert darüber geäußert, dass in der Sache kein nennenswerter Fortschritt mehr erreicht worden sei, seit der Stadtrat im Februar 2020 die Absichtserklärung für den Bode-Radweg im Landkreis Harz befürwortet hatte. Die letzte Nachricht seien Gespräche zwischen Thales Bauamtsleiter Stefan Oberacker und Dirk Mathe, dem Leiter des Amts für Kreisstraßen im Landkreis Harz, gewesen, die inzwischen eine „ganze Weile“ zurücklägen.

Andernorts, entgegnete Ausschusskollege Michael Hermert (CDU), sei das Thema indes weiterverfolgt worden: So seien im Stadtrat Quedlinburg vor nicht allzu langer Zeit die zu gründende Arbeitsgemeinschaft mit Thale sowie ein noch notwendiger Flächenerwerb auf der Gemarkung der Welterbestadt Thema gewesen. Heiko Marks, der seine Überraschung kaum verbergen konnte, erinnerte an seine regelmäßigen Nachfragen zu dem Projekt und bat die Verwaltung, den Ausschuss in Zukunft öfter über neue Sachstände in Kenntnis zu setzen.

Dass es solche auch aus dem Thalenser Gemeindegebiet zu vermelden gibt, legt Philipp Zedschack im MZ-Gespräch dar. So habe es Mitte September vergangenen Jahres einen Ortstermin zwischen dem Amt für Kreisstraßen und den Städten Quedlinburg und Thale gegeben.

„Quedlinburg hat mündlich angekündigt, die Wegebau-Maßnahmen im Anschluss auf der Quedlinburger Gemarkung weiterzuführen.“ Philipp Zedschack, Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit

Dabei habe die Stadt Thale klare Aufgaben erhalten: den Baum- und Strauchschnitt am Streckenverlauf auf der Gemarkung Neinstedt sowie die Planierung und Schotterung der Wegstrecke. Während der „Rückschnitt des Lichtraumprofils“ per Heckenschere bereits vollzogen sei, sei mit den Wegebauarbeiten im ersten Quartal des neuen Jahres zu rechnen. „Quedlinburg hat mündlich angekündigt, diese Maßnahmen im Anschluss auf der Quedlinburger Gemarkung weiterzuführen“, erklärt Philipp Zedschack weiter.

Anfangsidee eines Radwegs direkt an der Bode ist für Teilstück verworfen

Eine Grundstücksangelegenheit wie in Quedlinburg hatte es zwischenzeitlich auch in Thale zu regeln gegeben (die MZ berichtete): Weil die vorgesehene Strecke am Nordufer der Bode teilweise über Privatgrund verlief, leitete die Stadtverwaltung einen Flächentausch in die Wege, um öffentliches Recht herzustellen und auch versicherungsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Längst, erinnert Philipp Zedschack, ist auch der Verlauf des Bode-Radwegs von Neinstedt nach Quedlinburg geklärt, der anfangs noch für lebhafte Diskussionen gesorgt hatte. „Die anfängliche Idee, die Strecke direkt an der Bode zu führen, wurde aus verschiedenen Gründen von allen Beteiligten verworfen“, berichtet der Abteilungsleiter.

Einen konkreten Starttermin gebe es für die avisierte Arbeitsgemeinschaft von Quedlinburg und Thale momentan noch nicht, merkt Zedschack an. Dessen ungeachtet hätten die Arbeiten bereits begonnen, die Aufgaben seien verteilt.

Demnach wird die Stadt Quedlinburg beim Harzer Teilstück des auch in Börde- und Salzlandkreis verlaufenden Bode-Radwegs für die Ausschreibung und die Vergabe sowohl der Planungs- als auch der Bauleistungen verantwortlich zeichnen. Beide Stadtverwaltungen werden in ihren Bereichen als Ansprechpartner für Bauleitung und Bauabnahme in Erscheinung treten; um die Beantragung und Abrechnung von Fördergeld wollen sich die beiden Kommunen gemeinsam kümmern.

Die Kosten, ergänzt der Abteilungsleiter, würden entsprechend der Länge des jeweiligen Wegeabschnitts aufgeteilt. Noch befinde sich der Vertragsentwurf im Quedlinburger Rathaus in Bearbeitung.

„Die Städte Quedlinburg und Thale sind dabei, ihre Hausaufgaben zu erledigen.“ Christian Staat, Vorsitzender des Bauausschusses

„Die Städte Quedlinburg und Thale sind dabei, ihre Hausaufgaben zu erledigen“, bilanzierte Christian Staat (CDU) als Bauausschussvorsitzender. Philipp Zedschack kündigt an, dass die Vorberatung zu dem Gemeinschaftsvertrag voraussichtlich auf der Tagesordnung des nächsten Treffens des Bauausschusses am Donnerstag, 27. Januar, zu finden sein wird. Zudem sollen Radwege nach Forderung von Heiko Marks 2022 das Schwerpunktthema einer Ausschusssitzung bilden.