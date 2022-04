Tests durchs Autofenster in Harzgerode

Im Neudorfer Weg gibt es jetzt auch eine Drive-in-Teststation. Es ist die sechste Testmöglichkeit in der Einheitsgemeinde.

Testen lassen ohne auszusteigen - in Harzgerode ist das jetzt möglich.

Harzgerode/MZ - Ranfahren, Fenster runter, testen lassen: wenn’s gut läuft, kein Auto vor einem steht, eine Sache von Sekunden. Und bequem. In Harzgerode ist jetzt die zweite Drive-in-Teststation im Altkreis Quedlinburg eröffnet worden. Auf dem Parkplatz gegenüber der Ernst-Bremmel-Sporthalle im Neudorfer Weg kann man sich seit Neuestem von Montag bis Freitag in der Zeit von 5 bis 9 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 19 bis 21 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 10 und 14.30 Uhr einem Corona-Schnelltest unterziehen.