Tausende Führerscheine müssen im Landkreis Harz bis Januar 2022 gegen EU-Karten ausgewechselt sein

Siptenfelde/Landkreis Harz/MZ - Bis Januar kommenden Jahres muss Wilfried Ludwig seinen Führerschein umgetauscht haben. So hat es der Bundesrat in Umsetzung einer EU-Richtlinie beschlossen. Die sieht vor, dass alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine bis 2033 umzutauschen sind.

Wilfried Ludwig gehört zu jenen, deren Führerscheine vor Ende 1998 ausgestellt wurden und deren Altersgruppe als erste das Papierexemplar gegen das Plastik-EU-Kärtchen auswechseln soll. Bei Ludwig ist dafür die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Harz zuständig. Doch so einfach, wie das erst einmal klingt, ist es nicht.

„Einmal hat jemand abgenommen und auf die Hotline verwiesen“

Termine für den Umtausch, sagt Wilfried Ludwig, müssten über eine Hotline vereinbart werden. Doch hier käme die Ansage, dass der Anschluss nicht verfügbar wäre. Versuche er, bei der Fahrerlaubnisbehörde selbst anzurufen, sei besetzt, oder es nehme niemand ab, schildert der Siptenfelder. „Einmal hat jemand abgenommen und auf die Hotline verwiesen.“ Auch bei der Zentrale der Kreisverwaltung sei gesagt worden, es werde mit Termin gearbeitet, und die seien bis Ende Januar vergeben. „Bin ich der einzige, der das Problem hat, seinen Führerschein zu tauschen, oder ist das gang und gäbe“, fragt Wilfried Ludwig. „Wenn ich nach Januar 2022 noch mit meinem alten Führerschein unterwegs bin, kriege ich Ärger.“

Hotline ist extrem frequentiert

Nach Schätzungen müssen im Landkreis Harz etwa 7.500 Führerscheine bis Januar 2022 umgetauscht werden, bislang sei das für 2.060 erfolgt, erklärte Manuel Slawig, Hauptdezernent bei der Kreisverwaltung. Ein Grund dafür: In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres sei ein Umtausch kaum nachgefragt gewesen, „und auch im dritten begann die Umtauschaktion sehr schleppend“. Anders ist es jetzt: „Die Terminvergabe verläuft derzeit über eine Hotline, welche von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr besetzt ist“, erklärt Manuel Slawig, Und diese Hotline „wird zur Zeit extrem frequentiert, was auch zu unserem Bedauern dazu führt, dass Bürger mitunter niemanden erreichen“, so der Dezernent.

Werde über die Hotline gerade ein Gespräch geführt, sei für den dann Anrufenden auch kein Besetztzeichen zu hören, sondern die Ansage der Nicht-Verfügbarkeit, erklärt Uwe Hoffmann, Leiter des Ordnungsamtes. Wie Manuel Slawig hinzufügt, werde durch die Bürger auch die Möglichkeit der Terminbuchung via E-Mail genutzt; zudem nehme die Telefonzentrale der Kreisverwaltung sehr viele Anfragen zum Thema Führerscheinumtausch entgegen und leite diese direkt an die Mitarbeiter weiter.

Weitere Stellen geschaffen

„Durch die verschiedenen Möglichkeiten, einen Termin zu vereinbaren, ist der Kalender für dieses Jahr bereits komplett belegt. Derzeit vergeben wir bereits Termine für den Februar 2022. Kurzfristige Vergaben können nur stattfinden, wenn eine Absage durch Bürger erfolgte“, legt der Hauptdezernent dar.

In der Fahrerlaubnisbehörde seien zwölf Stellen für verschiedene Aufgaben ausgewiesen. Aktuell seien drei Mitarbeiter und eine Hilfskraft in Teilzeit für den Führerscheinumtausch im Einsatz. Zur Unterstützung des Teams bei der Bewältigung des enormen Ansturmes seien bereits drei neue Stellen geschaffen und ausgeschrieben und eine von diesen auch schon besetzt worden. Nach der Aufstockung könnten maximal fünf Mitarbeiter und drei Hilfskräfte in Vollzeit zum Umtausch eingesetzt werden, erklärt der Dezernent.

Onlineterminvergabe ist geplant

Die Mitarbeiter würden dabei sowohl vereinbarte Termine abarbeiten als auch bei freien Kapazitäten im Besucherverkehr tätig sein; die Behörde habe zu den Sprechzeiten der Kreisverwaltung geöffnet. „Wir arbeiten vorrangig mit Terminvergabe“, erklärt Uwe Hoffmann. Aber es gebe auch gewisse Zeitfenster, in denen keine Termine vergeben seien; es springe auch immer mal jemand ab oder erscheine nicht. Wer ohne Termin komme, solle das möglichst früh zu Beginn der Sprechzeiten tun.

Die Fristen Grafik: Büttner

Die Kreisverwaltung empfiehlt weiterhin, dass jeder Bürger versuchen sollte, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. „Wir bitten dabei um Geduld“, so Manuel Slawig. „Im ersten Quartal des neuen Jahres ist geplant, eine Online-Terminvereinbarung auf der Internetseite des Landkreises zu schalten. Diese Möglichkeit soll dann auch der Hauptweg werden, einen Termin zu vereinbaren. Die telefonische Option bleibt natürlich auch weiterhin bestehen.“

Amt ist informiert

Manuel Slawig geht davon aus, dass der „größtenteils pandemiebedingte Rückstau mit Sicherheit im Jahr 2022 abgearbeitet“ werde. Wobei der die Zahl der vom Umtausch betroffenen Bürger für jedes Jahr nur ungefähr geschätzt werden könne. „Es werden vorerst alle Bürger erfasst, die in den Altkreisen Quedlinburg, Halberstadt und Wernigerode einen Führerschein ausgestellt bekommen haben und in den Jahrgängen geboren sind.“ Betroffen seien aber ebenfalls alle, die jetzt im Landkreis wohnten und für die die Ausstellung nicht hier stattgefunden habe. Für diese müssten dann die Karteikartenabschriften der ehemaligen Fahrerlaubnisbehörde angefordert werden. Eine weitere Unbekannte sei die Anzahl der Bürger, die nicht mehr hier wohnten und für die dann diese Karteikartenabschrift gefertigt und versendet werden müsse.

Dass es aktuell einen Rückstau gebe, sei dem Landesverwaltungsamt bekannt. „Eine etwaige Entscheidung, möglicherweise die Frist zum Umtausch zu verlängern, obliegt dem Landesverwaltungsamt und steht noch aus“, erklärt Manuel Slawig.

Termine können montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 03941/59 70 42 15 vereinbart, Terminanfragen können per E-Mail an fuehrerschein@kreis-hz.de gesendet werden. Für die Führerscheinbehörde gelten die allgemeinen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung montags und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, dienstags von 8.30 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.