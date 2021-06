Täter stehlen aus Kita in Reinstedt mehrere Hundert Euro

In der Kita im Unterdorf in Reinstedt haben unbekannte Täter die Handkasse mit mehreren Hundert Euro entwendet.

Reinstedt - In der Nacht vom 08.06.2021 zum 09.06.2021 brachen unbekannte Täter in die Kindertagesstätte im Unterdorf in Reinstedt ein. Hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten eine Handkasse mit mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und sicherte vor Ort Spuren.

Es werden Zeugen gesucht, die etwas zur Tat oder zu den Tätern sagen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen. (mz)