Täter springt aus fahrendem Auto: Suche mit Fährtenhund erfolglos

Wernigerode - In der Innenstadt von Wernigerode wollten Polizeibeamte am Mittwochfrüh gegen 2.26 Uhr einen Audi kontrollieren. Doch der Fahrer flüchtet mit den Auto vor der Polizei durch mehrere Straßen mit hoher Geschwindigkeit und sprang im Pappelweg während der Fahrt aus dem ...

In der Innenstadt von Wernigerode wollten Polizeibeamte am Mittwochfrüh gegen 2.26 Uhr einen Audi kontrollieren. Doch der Fahrer flüchtet mit den Auto vor der Polizei durch mehrere Straßen mit hoher Geschwindigkeit und sprang im Pappelweg während der Fahrt aus dem Auto.

Das Fahrzeug rollte daraufhin über einen Zaun und kam an einem Carport zum Stehen. Der Schaden am Zaun und am Carport beträgt 1.000 Euro. Am Fahrzeug des flüchtenden Täters entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Zur Ergreifung des Täters wurde ein Fährtenhund eingesetzt. Dieser konnte jedoch den Fahrzeugführer nicht dingfest machen.

Die Ermittlungen zum Täter laufen weiterhin. Derzeit wird das Fahrzeug auf Spuren untersucht. Gegen den bisher unbekannt Mann wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Warum der Mann vor der Polizei flüchtete, bleibt derzeit unklar. (mz)