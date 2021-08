Täter hebeln Terrassentür in Thale auf

Thale/MZ - Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr meldete eine 41-jährige Frau den Einbruch in ihr Reihenhaushaus in der Kirchallee in Thale. Die Frau kehrte gerade aus dem Urlaub zurück und musste feststellen, dass unbekannte Täter die Terrassentür aufgehebelt hatten. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Eine genaue Schadensauflistung über entwendete Wertgegenstände liegt derzeit noch nicht vor. Die Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung zum Einsatz.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/674293 entgegen.