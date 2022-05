Systec in Harzgerode geht neue Wege

Gehört zu den Urgesteinen im Unternehmen: Thomas Hartung arbeitet von Anfang an bei Systec in Harzgerode.

Harzgerode/MZ - Eine Führungsschiene soll aus dem Stück Metall werden. Thomas Hartung steht an der Fräsmaschine, abwechselnd das Werkstück und den Monitor im Blick habend. Was er gerade mache, nenne sich Antasten, erklärt er, „damit legt man fest, wo der Nullpunkt zum Arbeiten ist. Alle Maße gehen von ihm aus.“ Hartung gehört zu den Urgesteinen bei der Systec System- und Anlagentechnik GmbH & Co.KG in Harzgerode.