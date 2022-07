Stellen für Schulsozialarbeit im Landkreis Harz gestrichen

Der Landkreis Harz beteiligt sich an der Finanzierung der Schulsozialarbeit.

Harzkreis/MZ - Noch finanziert das Land über das Programm „Schulerfolg sichern“ 37 Sozialarbeitsstellen an 34 Schulen im Landkreis, drei von ihnen haben derzeit zwei Stellen. In der Förderperiode bis 2024 hat das Bildungsministerium dem Landkreis die Förderung von 34 Schulsozialarbeitsstellen in Aussicht gestellt, wenn er sich finanziell beteiligt. Anhand einer Prioritätenliste sollen die dringlichsten Fälle berücksichtigt werden. Eine Lösung, mit der nicht jeder zufrieden ist.