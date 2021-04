Stadt Thale will mit Fördergeld rund 600.000 Euro in Grundschulen investieren: Stadtrat entscheidet am 22. Oktober

Thale - Bereits im kommenden Jahr soll die Digitalisierung in den Grundschulen Westerhausen und „Geschwister Scholl“ umgesetzt werden. Dafür rechnet das Amt Bürgerdienste mit Kosten von etwa 250.000 Euro. 2022 sollen die Grundschulen „Hans Christian Andersen“ in Neinstedt und „Auf den Höhen“ mit dem Teilstandort Friedrichsbrunn folgen.

Ein Schüler lernt mit einem Programm auf einem Tabletcomputer Englisch. Tablets und Laptops sollen auch die Grundschulen in Thale bekommen.

Das digitale Lernen soll in Thale künftig bereits im Kindergarten beginnen. Es habe dazu Gespräche mit den Trägern der Kindertagesstätten in der Stadt gegeben, berichtete Frank Hirschelmann, Leiter des Amtes Bürgerdienste, in der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses des Stadtrats.



„Die fanden es auch ganz gut“, fasste er die Resonanz zusammen. Hintergrund ist die Landesförderung aus dem Programm Digitalpakt Schule, mit dem die vier Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Thale in den kommenden Jahren digital aufgerüstet werden sollen.



Bei dieser Entwicklung, stellte Hirschelmann klar, müssten auch die Kita-Gruppen mitgenommen werden, für die die Einschulung unmittelbar bevorstehe.

Firma bietet Weiterbildung an

Bei der Digitalisierung ihrer Grundschulen will die Stadt Thale auf das in Finnland entwickelte Betriebssystem Puavo setzen. Es handle sich um das einzige ganzheitliche System auf dem Markt für das digitale Lernen und Lehren, betonte Hirschelmann.



Die Entwicklerfirma Opinsys habe es in den vergangenen 15 Jahren in Kooperation mit finnischen Schulen und Schulträgern erarbeitet und biete heute neben der reinen Ausstattung auch die nötige Weiterbildung von Lehrern sowie die Betreuung des Netzes mit an.



Hinzu komme, dass auch der Landkreis Harz für die Schulen in seiner Trägerschaft - mithin alle öffentlichen weiterführenden Schulen im Kreis - im Juli eine Puavo-Lösung europaweit ausgeschrieben habe. „An der Stelle brauchen wir ein einheitliches System, damit die Schüler sich nach dem Schulwechsel nicht wieder komplett umgewöhnen müssen“, sagte Hirschelmann.

Sollte der Stadtrat am 22. Oktober eine ähnliche Ausschreibung für Thale auf den Weg bringen, rechnet der Amtsleiter damit, dass die Ausstattung aller Grundschulen mit digitalen Klassenzimmern und dem neuen System bis Ende 2024 abgeschlossen sein wird.



Stadtrat Thale entscheidet am 22. Oktober über die Ausschreibung

Dort plant das Rathaus derzeit, rund 350.000 Euro auszugeben. Von den so zusammenkommenden 600.000 Euro kann die Stadt 230.085 Euro mit dem Fördergeld aus der Landeskasse decken.



Die übrigen rund 370.000 Euro, erläuterte Frank Hirschelmann, müssten über den städtischen Haushalt der Jahre 2021 und 2022 ausgeglichen werden. „Vor diesem Hintergrund steht diese Beschlussfassung unter einem Haushaltsvorbehalt.“

Vor dem Hintergrund, dass die Haushaltssatzung 2020 am kommenden Donnerstag ebenfalls Thema der Stadtratssitzung sein wird, sagte Ausschussmitglied Manfred Mietz (CDU), dass die Gestaltung des Haushalts über die Fraktionen stattfinde.



Bei einem Haushaltsvolumen von fast 30 Millionen Euro sei eine Aufwendung von 370.000 Euro über zwei Jahre kein Problem, „wenn man sie politisch will“. Wenn das System eine einfache und stabile Funktionsweise mitbringe, wie es die Beschlussvorlage verspreche, spreche nichts dagegen.

Danach, ob das Betriebssystem für den häuslichen Gebrauch geeignet sei, erkundigte sich die sachkundige Einwohnerin Bettina Ehrhardt. Frank Hirschelmann antwortete, dass der Einsatz zunächst nur innerhalb der Schulen vorgesehen sei.



Handelsübliche Geräte könnten jedoch in das System eingebunden werden, wodurch der Zugang, den jedes Kind erhalte, dann auch von Zuhause aus genutzt werden könne. Die von Opinsys zur Verfügung gestellten Geräte seien „unverwüstlich“, sie könnten weder von Schülern noch von Lehrern, mit oder ohne Absicht, durcheinandergebracht werden.



In Abständen von zwei Jahren nehme die Entwicklerfirma die Klassensätze aus Rechnern, Druckern und Kameras zur Reparatur entgegen.

„Man findet relativ schnell rein“, sagt Amtsleiter Frank Hirschelmann

Ausschussvorsitzender Matthias Suhr (CDU) gab zu bedenken, dass Corona gezeigt habe, dass die Möglichkeit des digitalen Lernens heute mehr denn je gebraucht werde. Wichtig sei aber auch, dass die Lehrer mit dem Betriebssystem umgehen könnten.



Daran, dass ältere Pädagogen bereit wären, sich damit auseinanderzusetzen, meldeten mehrere Ausschussmitglieder Zweifel an. Frank Hirschelmann, der sich bereits ausgiebig mit dem System auseinandergesetzt hat, berichtete von seinen Eindrücken: „Man findet relativ schnell rein.“



Die Bedienung des digitalen Klassenzimmers aus analogen Tafeln und digitaler Großbilddarstellung mithilfe einer Dokumentenkamera sei außerdem viel einfacher als die einer interaktiven Tafel.

„In Finnland schreibt man mit diesem System sogar das Abitur“, setzte der Amtsleiter auseinander, „die sind uns Lichtjahre voraus.“ Doch Thale will aufholen - und dabei sollen die Jüngsten von Anfang an mit im Boot sitzen. (mz)