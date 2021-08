Stadt lädt Bürger aus Ballenstedt zum gemeinsamen Feiern ein

Ballenstedt/MZ - Das Jahr Revue passieren lassen und Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen - dafür bot in Ballenstedt bislang der gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und evangelischem Kirchenkreis den Rahmen.

Doch beide wollten etwas Neues. „Bereits im letzten Jahr sollte, nun unter der Bezeichnung ‚Jahresempfang‘, ein neues Format gefunden werden, als Zeitpunkt hierfür zielte man bewusst auf die wärmere Jahreszeit“, sagt Amtsleiter Christian Mühldorfer-Vogt. Doch die Hoffnungen zerschlugen sich angesichts der Corona-Pandemie, die geplante Veranstaltung musste abgesagt werden.

Schritt für Schritt in den sonst gewohnten Alltag zurückzukehren

Und so steht jetzt der erste Jahresempfang der Stadt Ballenstedt am 21. August auf dem Schlossinnenhof an. „Ausgangspunkt für diese Veranstaltung ist die Überzeugung, dass es gerade jetzt unbedingt notwendig ist, Schritt für Schritt zurück in den gewohnten Alltag zu finden. Und zu diesem Alltag gehören natürlich auch Veranstaltungen, die die Menschen wieder zueinander bringen und es möglich machen, die Sorgen des letzten Jahres für ein paar Stunden in den Hintergrund zu stellen“, sagt Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik.

Ballenstedter Verein sorgen für Speis und Trank

„Anders als die bislang gewohnten Neujahrsempfänge soll die diesjährige Veranstaltung die Bürger der Stadt und ihrer Ortsteile ab 18 Uhr mit einem Fest auf dem Ballenstedter Schloss mit einbinden“, sagt Mühldorfer-Vogt. „Für Speis und Trank sorgen hierbei die Ballenstedter Vereine, denen auch die Möglichkeit gegeben wird, sich zu präsentieren.“

Für die kulturelle Umrahmung des Jahresempfangs werden Künstler sorgen, unter anderem Mona Seebohm, eine Laser- und E-Violinenspielerin. Ihr Auftritt ist für 21.30 Uhr geplant und wird mit einer zusätzlichen Lasershow untermalt. Zudem werden sich Kleinkünstler unter das Publikum mischen. Bereits um 17 Uhr erfolgen die schon gewohnten Ehrungen wie auch die Aus-und Rückblicke. Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben.