Zu viele Tuner an der "Soundröhre": Tunnel-Sperrung an der Rappbodetalsperre sorgt für Ärger

Die sogeannte "Soundröhre", der Straßentunnel an der Rappbodetalsperre, gehört zu den Hotspots der Tunerszene im Harz. Daher sperrt die Polizei den Tunnel regelmäßig - und sorgt damt auch bei anderen Autofahrern für Ärger.

Wenn zu viele Tuning-Anhänger am Tunnel der Rappbodetalsperre zusammenkommen, wird dieser mitunter voll gesperrt - ärgerlich für andere Autofahrer, die dann Umwege in Kauf nehmen müssen.

Rübeland - Schon wieder keine Durchfahrt: Am Karfreitag ist einer Volksstimme-Leserin der Kragen geplatzt. „Die wiederholten Sperrungen des Tunnels an der Talsperre sind nicht mehr zumutbar“, schreibt die Hasselfelderin. Der Grund: Wegen Massenandrangs aus der Tuning-Szene an der Rappbodetalsperre hat die Polizei den Tunnel mehrere Stunden lang gesperrt.