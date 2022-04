Spenderherz gefunden: Einjähriger aus dem Harz darf zum ersten Mal Klinik verlassen

Ilsenburg/ Berlin - So richtig kann Steven Sommer noch nicht fassen, was in den vergangenen Tagen geschehen ist. Endlich, am 5. Januar um 21.13 Uhr, kam der Anruf, auf den der Ilsenburger und seine Frau so lange warten mussten: Für ihren Sohn Lee, geboren im Mai 2020, wurde ein Spenderherz gefunden. Erleichterung machte sich bei den Eltern dennoch nicht breit.