Oberbürgermeisterwahl in Quedlinburg: SPD nominiert Yves Ballin 

Quedlinburg/MZ - Die Quedlinburger SPD hat ihren Kandidaten für die anstehende Oberbürgermeister-Wahl am 20. März 2022 nominiert. Ins Rennen zieht die Partei mit dem 32-jährigen Stadtrat Yves Ballin. Dabei stehen die Sozialdemokraten hinter ihm. Alle in der Mitgliederversammlung in der Sportlergaststätte Am Moorberg anwesenden Mitglieder votierten für Yves Ballin, teilt Andreas Steppuhn, Vorsitzender der Quedlinburger SPD mit. Die SPD in Quedlinburg hat 70 Mitglieder.

