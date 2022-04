Sieben tolle Veranstaltungstipps für das Wochenende im Harz: Vom Erntedankfest bis zur Operettengala

Im Landkreis Harz wird am letzten Septemberwochenende wieder ein vielseitiges Programmangebot für Jung und Alt geboten. Sieben tolle Ausflugsziele als Inspiration aus einer bunten Auswahl.

Endlich wieder Wochenende - doch was ist los im Landkreis Harz? In Quedlinburg werden Rundgänge durch das UNESCO-Welterbe angeboten.

Landkreis Harz - Das Wochenende naht - doch was steht eigentlich an? Es gibt wieder einige Veranstaltungen, welche im Harz am Wochenende für Musikfans, Sportbegeisterte, Geschichtsinteressierte und Freunde von geselligen Festen angeboten werden. Unsere sieben Tipps für tolle Unternehmungen, die man gemeinsam mit Familie oder Freunden genießen kann.