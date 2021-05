Shitstorm gegen Thales Bürgermeister

Thale - Es war eine Information, die Thales künftiger Bürgermeister Maik Zedschack Freitag vergangener Woche auf seiner Facebook-Seite geteilt hat: die, das am Tag darauf eine Kundgebung mit Aufzug in der Stadt stattfindet, organisiert vom das überregionalen Bündnis „No Discussion - Für eine linksradikale Perspektive“ . Zedschack beschrieb die Wegstrecke, die die linken und linksradikalen Gruppen nehmen wollten, wies auf Verkehrsbehinderungen hin und hatte daraufhin einen Shitstorm an der Backe. Er entlud sich in knapp 200 Kommentaren. Zedschack wurde unter anderem vorgeworfen, die Demonstration zu bewerben. Inzwischen ist davon nichts mehr zu lesen.

Die Kommentare sind ausgeblendet. „In mehr als der Hälfte wurde die Netiquette verletzt, gepöbelt oder schlichtweg die Unwahrheit geschrieben“, erklärt Zedschack unter dem ursprünglichen Posting. Weiter stellt er klar, dass er die Veranstaltung nicht gutgeheißen und nicht die Stadt, sondern der Landkreis sie genehmigt habe. Die Thalenser Verwaltung hatte ihm zufolge im Vorfeld „erhebliche Bedenken“ angemeldet. Am Ende sei die Kundgebung aber „bis auf wenige Ausnahmen in geordneter Art und Weise durch einen massiven Einsatz von Polizeikräfte“ abgelaufen.

Nach Angaben der Polizei waren 160 Teilnehmer nach Thale gekommen. Mehr als 100 Beamte waren im Einsatz. Wahlplakate wurden beschädigt und acht Strafverfahren eingeleitet. (mz)