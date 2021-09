Seit drei Wochen ist die Ortsdurchfahrt Endorf gesperrt

Endorf/MZ - Die Hinweisschilder, dass die Straße nur bis zum Ortseingang Endorf frei ist, werden ignoriert, die Absperrungen umfahren: Denn davon, dass entlang der Kreisstraße gebaut werden soll, zeugen derzeit nur die aufgerissenen Gossen und auf die Fahrbahn gesprühte Markierungen.

Vorgesehen ist, den Rinnenbereich komplett zu erneuern und die Fahrbahndecke zu sanieren. Wann und wie es weitergeht, das wollten Endorfer nun in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates wissen. Nach Angaben der Kreisverwaltung - sie ist für die Bauarbeiten zuständig - soll die Straße bis zum 5. November voll gesperrt bleiben.

Sperrung bleibt bestehen

„Ich glaube nicht, dass sich das monatelang verzögert“, betont Ortsbürgermeister Reimo Bialke gegenüber der MZ. Hintergrund seien Bodenuntersuchungen, um zu prüfen, ob und wie stark der Untergrund mit Schadstoffen belastet sei. Diese Sperrung wird auch wegen der jetzt eingetretenen Verzögerung nicht aufgehoben, heißt es beim Bauhof der Harzer Kreisverwaltung. „Die Straße wollen wir auf jeden Fall in diesem Jahr fertigstellen“, sagt dessen Leiter Dennis Schlehuber. Dass die Bauarbeiten derzeit ruhen, liege daran, dass am Montag vier Bodenproben genommen worden seien, die auf eine Schwermetallbelastung untersucht werden sollen. „Wenn diese Proben das erhoffte Ergebnis bringen, sind wir ein ganzes Stück weiter“, so der Bauhofleiter.

Handelt es sich bei dem Baugrund um gefährlichen Abfall?

Die Straße sei in den 1990er Jahren erneuert worden - der damals verwendete Baugrund stamme aus dem Mansfelder Land. Nun müsse geklärt werden, inwieweit es sich bei dem Gestein nun um „gefährlichen Abfall“ handele. Eine Zwischenlagerung bis zur endgültigen Entsorgung wäre zu aufwendig geworden. Im Zuge der Sanierung wird die Straße auch optisch neu gestaltet. Die bis jetzt verlegten Pflastersteine werden entfernt, an ihrer Stelle soll eine zweireihige Pflasterrinne entstehen, der Rest eine Asphaltschicht bekommen. Dadurch verbreitert sich auch die Fahrbahn um etwa einen Meter.

Ob auch die zum Teil noch aus DDR-Zeiten stammenden Borde entlang des Gehwegs ersetzt werden, ist derzeit noch nicht geklärt, sagt Schlehuber. Das würde mit erledigt, wenn es die Stadt Falkenstein/Harz wünsche, die sich dann finanziell daran beteiligen müsste, erklärt er. Der Landkreis würde etwas zuschießen, derzeit lasse der Kreis eine Kostenschätzung erstellen.

Lösung für Schulbus-Problem

Die Ortsdurchfahrt soll in zwei Bauabschnitten saniert werden - um die Einschränkungen für die Anwohner zu verringern, wie die Stadtverwaltung erklärt. Allerdings hat es zu Beginn der Bauarbeiten Probleme mit dem Schülerverkehr gegeben: Schüler, die in Ballenstedt aufs Gymnasium gehen, bekamen ihren Anschlussbus in Ermsleben nicht und kamen dadurch viel zu spät zum Unterricht.

Inzwischen sei dieses Problem geklärt, heißt es seitens der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) auf Nachfrage der MZ. Der Schülerverkehr auf dieser Strecke werde von Subunternehmen im Auftrag der HVB gewährleistet, die man darauf hingewiesen habe, dass der Anschluss an den Bus von Ermsleben nach Ballenstedt reibungslos klappen müsse. Das funktioniere mittlerweile so weit, dass die Schüler mit einigen Minuten Verspätung in Ballenstedt ankommen, weil der Bus in Ermsleben auf sie wartet.

Der fährt nach Angaben der HVB derzeit von Neuplatendorf nach Endorf, wendet dort und fährt auf der - ebenso schmalen wie kurvenreichen - Umleitungsstrecke über Neuplatendorf nach Ermsleben. Die meisten Fahrschüler gingen dort zur Schule, ein kleiner Teil fahre weiter nach Ballenstedt.

Eine neue Lösung muss laut Harzer Verkehrsbetriebe gefunden werden, wenn mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen wird. Denn dann ist Endorf nicht mehr über Neuplatendorf zu erreichen. Dann müssen die Schüler direkt nach Ermsleben gebracht werden. Ob diese Aufgabe von einem Bus- oder Taxiunternehmen übernommen wird, konnte noch nicht gesagt werden.